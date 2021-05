Roma, tegola per Fonseca: stagione finita per un calciatore





Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il portiere della Roma Pau Lopez si dovrà operare. Il consulto di oggi in Svizzera ha infatti dimostrato l’esigenza di un intervento alla spalla sinistra, che avverrà in settimana. Il portiere giallorosso, che si era infortunato in occasione della sfida contro il Manchester United, termina la sua stagione in anticipo, saltando così anche il derby del 15 maggio, con Mirante e Fuzato che si contenderanno il posto.

