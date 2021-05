Serie A, il posticipo della 34ª giornata: il Torino vince 1-0 e manda il Parma in B con quattro turni di anticipo





Si conclude questa 34ª giornata di Serie A, con il posticipo delle 20:45 tra Torino e Parma. I granata, raggiungono il successo grazie alla rete di Vojvoda, e salgono al 15esimo posto a quota 34 punti. La squadra di Nicola, si allontana sempre più dalla zona retrocessione, che invece è ormai inevitabile per il Parma. I ducali infatti, con la sconfitta subita stasera retrocedono matematicamente in Serie B. Dopo il Crotone, gli uomini di D’Aversa sono la seconda squadra a terminare il loro percorso in Serie A con quattro turni d’anticipo. Dopo 3 anni, il Parma fa dunque ritorno nel campionato minore.

