SOCIAL | Immobile punta l’obiettivo: “Non si molla” | FOTO





Altri tre punti portati a casa dalla Lazio. Contro il Genoa i biancoceleste hanno dimostrato che ci sono per la lotta ad un posto in Champions League. Nella giornata di ieri grazie al 4-3 contro i rossoblù, la banda di Inzaghi ha guadagnato due punti su Napoli ed Atalanta che hanno pareggiato rispettivamente contro Cagliari e Sassuolo, portandosi a cinque punti, con una gara in meno, dal gruppetto tra il secondo ed il quarto posto a 69 punti formato da Atalanta, Juventus e Milan. Ci sarà da lottare fino alla fine, ma la Lazio c’è. Ciro Immobile, dopo i due mesi di digiuno dal gol, è tornato ad essere il bomber che tutti conosciamo e, con il gol realizzato ieri, ha agganciato anche Silvio Piola a 149 reti con la maglia biancoceleste. Dopo aver esultato e festeggiato ieri pomeriggio sul campo la vittoria contro il Genoa, oggi il numero 17 biancoceleste, lo ha fatto anche sui social: attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, dove vengono riprese alcune immagini della gara di ieri, Immobile punta l’obiettivo: “Non si molla”, è questa la frase che accompagna le foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: