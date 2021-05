Superlega, la FA valuta sanzioni per i 6 club di Premier League





A due settimane dal progetto Superlega, che in 48 ore ha scosso il mondo del calcio e non solo, la Football Association, la Federcalcio inglese, sta valutando nuove sanzioni per i sei club di Premier League coinvolti. L’intenzione della FA è quella di inserire una legge, in accordo col governo Johnson, per impedire la nascita di progetti simili futuri. Così si legge nel comunicato:

“Da quando siamo venuti a conoscenza della Superlega europea, la nostra priorità e l’attenzione sono state quelle di impedire che accada, sia ora che in futuro. In tutto questo periodo abbiamo intrattenuto discussioni con il governo, la Premier League e l’Uefa. In particolare, abbiamo discusso con il governo una legislazione che ci consentirebbe di prevenire qualsiasi minaccia simile in futuro in modo da poter proteggere la piramide del calcio inglese. La scorsa settimana abbiamo avviato un’inchiesta ufficiale sulla formazione della Superlega e sul coinvolgimento dei sei club inglesi. Abbiamo scritto a tutti i club per richiedere formalmente tutte le informazioni e le prove pertinenti riguardanti la loro partecipazione. Una volta ottenute le informazioni richieste, valuteremo le misure appropriate da intraprendere. Chiaramente quello che è successo era inaccettabile e avrebbe potuto causare gravi danni ai club di ogni livello del calcio inglese. I tifosi hanno svolto un ruolo vitale e di impatto nell’aiutare a fermare la Superlega e comprendiamo le loro frustrazioni. Tuttavia, non possiamo perdonare il comportamento violento e criminale che ha avuto luogo prima della partita tra Manchester United e Liverpool, su cui la FA sta ora indagando”.

