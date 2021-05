CdS | Luiz Felipe è pronto: oggi torna in gruppo





Il grande assente di questa stagione è Luiz Felipe, che si è infortunato a causa di un brutto intervento subito in estate durante l’amichevole contro il Frosinone e dal quale non si è ripreso a pieno, fino ad arrivare all’operazione. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport filtra ottimismo sulle condizioni del giocatore: rientro graduale per lui, ci sarà nel derby ma mister Inzaghi conta di portarlo in panchina anche sabato a Firenze. Oggi alle 11.00 scenderà in campo con il resto della squadra per la consueta seduta di allenamento e fino a venerdì avrà modo di lavorare a pieno regime, poi il tecnico valuterà se portare in trasferta o meno il brasiliano.

