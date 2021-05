CdS | Tenori, gioco e rinforzi: perché la Lazio ci crede





La Lazio sta lavorando per il rush finale di questo campionato: non sarà facile centrare la zona Champions, ma non è neanche un’impresa impossibile. Archiviata la vittoria dell’Olimpico contro il Genoa, ora testa a Firenze per la sfida in programma sabato sera. Il Corriere dello Sport ha elencato 10 motivi che spingono la rincorsa dei biancocelesti: la “primavera” di Correa, Immobile tornato al top, la scossa di Inzaghi, il recupero con il Torino, il richiamo di preparazione, il rinforzo Luiz Felipe, il risveglio di Lulic, l’aspetto psicologico, l’esperienza della vecchia guardia e i cinque anni di lavoro insieme.

