Champions League, il Manchester City è la prima finalista





Nella semifinale di ritorno in Inghilterra, il Paris Saint German non riesce a ribaltare la sconfitta dell’andata (2-1). Il Manchester City passa in vantaggio dopo 11′ di gioco grazie al goal di Mahrez. Nel secondo tempo, sempre Mahrez (63′), firma il goal del 2-0. Espulso al 69′ Di Maria per una pedata a palla lontana e fuori dal campo ai danni di Fernandinho. I Citizens, dunque, accedono per la prima volta alla finale di Champions League.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: