Delio Rossi sul rinnovo di Inzaghi: ”Se c’è la volontà di andare avanti insieme, un accordo si trova”





Delio Rossi è intervenuto oggi ai microfoni di Radiosei. In merito al rinnovo di Inzaghi, l’ex allenatore della Lazio ha dichiarato: ”Rinnovo Inzaghi? Io non ho mai avuto grandi problemi, prendevo sempre meno dell’anno precedente (ride, ndr). Non credo che con Simone ci siano problemi. Nel momento in cui c’è la volontà di andare avanti insieme un accordo si trova. Si conoscono troppo bene, la cosa andrà in porto”.

