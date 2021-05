FORMELLO | Ripresa degli allenamenti, testa alla Fiorentina. Differenziato per Escalante





Dopo il giorno di riposo concesso ai giocatori biancocelesti nella giornata di lunedì, questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la seduta di ripresa. Inizia oggi ufficialmente la preparazione in vista della sfida in programma sabato sera, alle 20:45, in casa della Fiorentina. C’è da proseguire la corsa ad un posto nella prossima Champions League, con i viola invece che sono alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Allenamento che ha preso il via con il consueto riscaldamento, incentrato sulla mobilità articolare e su delle andature, per poi passare alla trasmissione di palla. La seduta, a cui non hanno preso parte Pepe Reina, Sergej Milinkovic, Senad Lulic, Adam Marusic, Felipe Caicedo e Nicolò Armini, sceso in campo ieri nel trionfo per 5-0 della Primavera contro la Fiorentina, è proseguita con un lavoro sul possesso palla, per poi concludersi con la partitella finale. Lavoro differenziato invece per Gonzalo Escalante, alle prese con il recupero dall’infortunio: per lui una corsetta.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: