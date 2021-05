GdS | Inzaghi riscrive la storia della Lazio





Non soltanto trofei: Simone Inzaghi ha collezionato anche record su record. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le vittorie consecutive in casa sono solo il quinto “trofeo” di mister Inzaghi. I suoi traguardi, o meglio, i primati, sono più di uno: 11 vittorie di fila, 21 gare utili consecutive, 78 punti a fine campionato e 89 gol realizzati. Da quando giocava con la maglia biancoceleste ad oggi che guida il club capitolino dalla panchina, il tecnico è sempre più parte integrante della storia ultracentenaria laziale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: