Giudice sportivo, confermata la squalifica di Fares: ed un biancoceleste entra in diffida





Tramite un comunicato apparso sul proprio proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto le decisioni del giudice sportivo in merito alle ammonizioni e le espulsioni della giornata di campionato appena trascorsa. Confermate le ammonizioni a Fares, che gli costerà uno stop nella prossima giornata in quanto era diffidato, ed a Lucas Leiva, che di conseguenza entra in diffida. Da tenere d’occhio questo aspetto in vista del delicato cammino che sta intraprendendo la Lazio per tentare di qualificarsi in Champions League per il secondo anno consecutivo.

