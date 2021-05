L’annuncio di Draghi: “Da metà maggio pronto il Green Pass per i viaggi in Italia”





Durante la conferenza stampa convocata a conclusione del G20 con i ministri del Turismo, Mario Draghi ha parlato dei viaggi in Italia. Ecco le sue parole: “A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Il mondo vuole viaggiare in Italia e l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel nostro Paese riemergerà più forte di prima. Grazie al pass italiano i turisti saranno in grado di spostarsi da un Paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

