L’Empoli è aritmeticamente promossa in Serie A





Dopo due stagioni in Serie B, l’Empoli torna in A. La promozione aritmetica è arrivata poco fa con la vittoria della squadra toscana stessa che si è imposta per 4-0 sul Cosenza, portandosi così a +9. Ancora aperto il discorso 2o posto, invece, con il Lecce, terzo, che è a soli due punti di distanza dalla Salernitana.

