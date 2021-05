Mondiali 2022, stadi inadeguati: qualificazioni a rischio in Africa





Le strutture africane di 20 Paesi sarebbero state considerate inadeguate per disputare le partite internazionali. Secondo la Confederazione di calcio africana, gli stadi non soddisferebbero i requisiti minimi per lo svolgimento degli incontri di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Tramite un comunicato, la Confederazione africana ha consentito alle Federazioni coinvolte di trovare sedi neutre per poter disputare i match, i quali andranno in scena a partire dal 5 giugno.

Come riportato da sportface.it

