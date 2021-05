Napoli, Gattuso perde per infortunio un titolare nella Corsa Champions





Il Napoli è una delle squadre imbrigliate nella lotta ad un posto in Champions League con Lazio, Atalanta, Juventus e Milan. Nonostante il calendario favorevole, è arrivata nel pomeriggio la conferma dell’infortunio di Kalidou Koulibaly: il centrale del Napoli ha riportato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra, che porterà il centrale senegalese a star fuori almeno tre settimane. Una brutta tegola per il Napoli, in vista di questo intenso finale di stagione. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

