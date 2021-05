Napoli, un giocatore è positivo al Covid





Non si fermano le brutte notizie in casa Napoli. Dopo l’infortunio di Kalidou Koulibaly, è arrivato lo stop per un altro difensore di Gattuso: si tratta di Nikola Maksimovic, che è risultato positivo al Covid. Gli azzurri, in lotta con la Lazio per un posto in Champions League, affronteranno in trasferta lo Spezia sabato alle 15:00. Lo riporta Sportface.

