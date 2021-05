Stadio Roma, no a Tor di Valle: l’imprenditore Vitek offre l’area a Lotito per lo stadio della Lazio





Dopo l’addio della Roma al progetto Tor di Valle, ora, l’area dove sarebbe dovuto sorgere il nuovo stadio giallorosso, potrebbe essere utilizzata per costruire si uno stadio, ma della Lazio. Secondo quanto riportato da L’Espresso, l’imprenditore Radovan Vitek, sta concretizzando l’acquisto dei terreni a Tor di Valle e starebbe pensando di offrire l’area a Claudio Lotito, per realizzare il nuovo stadio della Lazio. Oltre ad offrire l’area a Lotito, Vitek è intenzionato ad iniziare una causa contro il club giallorosso, in seguito al no della Roma per far sorgere il nuovo stadio a Tor di Valle.

