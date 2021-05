UFFICIALE | Euro2020, allargate le liste dei convocati a 26 calciatori: il comunicato della UEFA





Dopo l’annuncio, arrivato nei giorni scorsi, riguardante l’allargamento del numero dei possibili convocati da 23 a 26 per i prossimi Europei, è arrivata anche l’ufficialità direttamente dalla UEFA con un comunicato pubblicato tramite i propri canali ufficiali:

“Ampliamento della rosa da 23 a 26 giocatori

Per ridurre il rischio che le squadre si trovino a corto di giocatori per alcune partite a causa della positività al COVID-19 e della quarantena imposta dalle autorità competenti, si è deciso in via eccezionale di ampliare la rosa di tutte le squadre a 26 giocatori.

Tuttavia, 23 rimane il numero massimo di giocatori da inserire sul referto di ogni partita (come stabilito dall’articolo 3 del regolamento IFAB, che consente un massimo di 12 sostituti per le partite delle nazionali A), compresi tre portieri.

Sostituzioni nella lista convocati

Dopo l’invio della lista convocati (1 giugno 2021), le attuali regole consentono sostituzioni illimitate in lista in caso di infortunio o malattia grave prima della prima partita, purché le sostituzioni siano accompagnate da certificato medico.

Per chiarezza, i giocatori che risultano positivi a un test COVID-19 o vengono dichiarati “contatti ravvicinati” con un positivo al COVID-19 – e quindi messi in isolamento – per decisione delle autorità sono considerati casi di malattia grave: pertanto, possono essere sostituiti prima della prima partita con l’approvazione dell’amministrazione UEFA.

Le nuove regole consentono anche la sostituzione dei portieri prima di ogni partita del torneo in caso di incapacità fisica, anche se sono ancora disponibili uno o due portieri della lista.

Per garantire l’integrità della competizione, un giocatore escluso dalla lista convocati non può essere riammesso nella lista“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: