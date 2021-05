CdS | C’è anche Leiva: centrocampo in diffida





La Lazio si proietta alla volta finale: uno sguardo agli impegni ed uno anche ai diffidati. Ieri il giudice sportivo ha confermato, come riporta il Corriere dello Sport, un turno di stop per Fares che, diffidato, è stato ammonito domenica nella sfida contro il Genoa. Intanto mister Inzaghi recupera Acerbi che ha scontato la squalifica, ma suona l’allarme nel reparto dei quasi insostituibili: Leiva, che ha rimediato il giallo nell’ultimo incontro, entra in diffida e si aggiunge a Milinkovic e Luis Alberto. Al prossimo cartellino scatterà la squalifica e sarà necessario fare attenzione visto gli impegni con la Fiorentina ed il Parma, prima della stracittadina.

