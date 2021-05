CdS | Centrale di destra: Lazio alle primarie





Un posto e nessun titolare. Così il Corriere dello Sport, evidenza i dubbi di mister Inzaghi per quanto riguarda il centrale di destra. Sembrano esserci in ballottaggio più giocatori per la trasferta di Firenze, in programma sabato sera. Un ruolo che in questa stagione si è rivelato piuttosto incerto: complice l’infortunio di Luiz Felipe, si sono alternati in quella posizione Patric, Parolo, Musacchio e Marusic. Il brasiliano rientrerà per gradi e potrebbe essere in panchina contro la Fiorentina. Il posto sembra appartenere ancora una volta a Marusic, ma essendo lui l’unica alternativa a Lulic (con Fares squalificato il capitano dovrebbe quindi giocare l’intera gara), potrebbe anche tornare in campo Patric. Ancora però è tutto da decidere, sono in corso a Formello le “primarie” per il protagonista del centro-destra da schierare contro i viola.

