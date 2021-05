CdS | Manita di Simone: da cinque anni in Europa





La Lazio si prepara al rush finale: ancora le prime posizioni della classifica non sono state assegnate ed i biancocelesti vogliono continuare la corsa alla Champions. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dal 2016/17 la banda Inzaghi è stabilmente ai vertici della Serie A: ora il tecnico insegue l’impresa di confermarsi tra le prime quattro? In attesa di firmare il contratto sino al 2024. Il tecnico corre per le prima quattro posizione e si è già quasi garantito un posto in Europa League: mai fallita una stagione. Nel frattempo la questione legata al rinnovo resta in standby, altro rinvio: a questo punto la possibilità è che si decida tutto al termine della stagione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: