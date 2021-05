CdS | Lazio, tra Europa League e Champions ballano 35 milioni e forse un big





In attesa del termine del campionato, c’è da fare i conti con i soldi che arriverebbero dall’eventuale posto in Champions. Come riporta il Corriere dello Sport, tra l’Europa League e la massima competizione europea ballano 35 milioni: peserà dunque centrare o meno il quarto posto, intanto potrebbero partire Luiz Felipe, Marusic o Strakosha; dipende da quanto entrerà (se entrerà qualche soldo) o se sarà necessario sacrificare un big. Mister Inzaghi auspica rinforzi, con il patron Lotito che gestisce sempre in maniera occulta e con la solita attenzione.

