Champions League, il Chelsea raggiunge il Manchester City in finale





Il Chelsea, con la vittoria di questa sera contro il Real Madrid in casa per 2-0, raggiunge in finale il Manchester City, altra squadra inglese che ieri ha superato il Psg nell’altra semifinale. Per la squadra londinese hanno segnato Timo Werner nel primo tempo e Maison Mount nel secondo, mettendo la ciliegina ad una prestazione ottima che ha visto, però, anche dei gol sprecati. Il Chelsea non andava in finale di Champions League dal 2012, quando, con Di Matteo alla guida, conquistò la vittoria con una storica cavalcata incoronata dalla vittoria ai rigori sul Bayern Monaco. Inoltre sarà la seconda volta nelle ultime tra edizioni che due squadre inglesi si affrontano in finale. Nel 2019, infatti, la finale fu giocata da Liverpool e Tottenham.

