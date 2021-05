Chelsea-Real Madrid, Marcelo ci sarà: sostituito al seggio da una tifosa





Il difensore dei Blancos, Marcelo, era stato convocato al seggio elettorale in qualità di scrutatore per le elezioni dell’Assemblea di Madrid del 4 maggio. Proprio per questo il brasiliano rischiava di dover rinunciare alla semifinale di ritorno di Champions League col Chelsea, in programma questa sera. Tuttavia come riportato da “El Mundo” una sostituita lo ha liberato dal suo compito. Si tratta della signora Cristina, una tifosa del Real Madrid, che ha poi dichiarato: “A casa tutti tifano Real, ma ho saputo di chi si trattava solo dopo aver dato la mia disponibilità. Spero che battano il Chelsea, ora hanno anche Marcelo a disposizione”.

