Corso allenatori a Coverciano, anche Matri tra gli iscritti





Un nuovo corso per la qualifica di allenatore UEFA A ha preso il via questa settimana a Coverciano. Tanti i nomi illustri come Vieri, Del Piero e De Rossi oltre all’attuale dirigente ed ex attaccante biancoceleste Alessandro Matri. Come riporta Ansa.it, sono iniziate le lezioni in presenza con il corso che offre la possibilità- in caso di esito positivo dell’esame finale- di guidare tutte le giovanili compresa la primavera, tutte le compagini femminili e quelle maschili fino alle Serie C. Inoltre, con la qualifica UEFA A è possibile anche essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e B.

