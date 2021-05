Daniel Guerini, un murales in sua memoria a Lamaro





La memoria di Daniel Guerini continua ad essere viva nel cuore dei tifosi biancocelesti e non. Per ricordare il giovane trequartista scomparso il 24 marzo per un brutto incidente stradale, la giovane artista Irene Spadacini ha realizzato un murales a Lamaro nel quale Guero indossa la maglia della nazionale mentre è concentrato in un’azione di gioco. Un’immagine emblematica dell’ex talento biancoceleste con l’opera che è stata inaugurata in via Giuseppe Chiovenda alla presenza dei genitori di Daniel, dei suoi amici e del ragazzo che guidava l’automobile nella quale si trovava Guerini al momento dell’impatto. Lo riporta Romatoday.it

