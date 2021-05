ESCLUSIVA | Delio Rossi: “Con la Fiorentina la Lazio non potrà sbagliare. Ricordo ancora quando andammo a prendere Radu. Rinnovo Inzaghi? Fossi in lui…”





Quattro giornate alla fine del campionato, con il “bonus” Torino da utilizzare, e un piazzamento in Champions League ancora tutto da conquistare. Dopo le due vittorie contro Milan e Genoa, che hanno riacceso le speranze biancocelesti, sabato la Lazio si troverà di fronte la Fiorentina, con l’obiettivo di proseguire la scalata verso il quarto posto. I viola, che ancora non sono salvi, dopo il pirotecnico 3-3 contro il Bologna punteranno al successo per scacciare così l’incubo retrocessione. Per presentare la gara, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva Delio Rossi, ex tecnico di Lazio e Fiorentina. Queste le sue parole:

Sabato ci sarà Fiorentina-Lazio, lei le ha allenate entrambe: che partita si aspetta?

“È una partita da fine stagione, di questo campionato che è la prosecuzione di quello dell’anno scorso. Bisogna sicuramente tener conto che sono campionati un po’ particolari. Sicuramente la Lazio è in una situazione in cui non può sbagliare. Deve cercare di vincere se vuole raggiungere il suo obiettivo. È sicuramente più forte della Fiorentina, che deve fare ancora qualche punto per salvarsi. Sulla carta la Lazio dovrebbe esser favorita”.

Quando era il tecnico biancoceleste ha allenato Simone Inzaghi, se fosse in lui rinnoverebbe il suo contratto con la Lazio?

“Io a prescindere rinnoverei il contratto. Simone è da vent’anni che è nella Lazio, prima da calciatore, poi da allenatore nel settore giovanile, poi come tecnico della prima squadra. Conosce l’ambiente meglio di chiunque altro, e soprattutto ha un rapporto speciale sia con Tare che con il presidente Lotito, quindi lui avrà soppesato tutte le varie situazioni. Qui sa che gli vogliono bene, sa che è considerato e farà le sue valutazioni, penso che il contratto lo firmerà”.

Con il gol contro il Genoa Immobile ha eguagliato Silvio Piola, in questo rush finale di campionato con cinque squadre per tre posti, può trascinare la Lazio verso la Champions League?

“Lo dicono i numeri. Nel momento stesso in cui non ha segnato Immobile, la Lazio si è fermata. Sicuramente è il giocatore che riesce a finalizzare tutta la gran mole di gioco della squadra, fermo restando che saranno ancora decisivi i tre giocatori che a mio avviso sono fondamentali: Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, il vero valore aggiunto della squadra. In particolare il brasiliano che indirizza il rendimento della Lazio già con la sua sola prestazione”.

Radu è diventato il giocatore con più presenze nella storia della Lazio, lei lo ha fatto esordire: come lo ricorda e che ne pensa del giocatore?

“Lo siamo andati a prendere e l’ho fatto esordire perché avevamo visto che nello spareggio contro la Dinamo Bucarest aveva delle caratteristiche idonee per giocare con noi. Era veloce, reattivo, bravo di testa, aveva buona tecnica ma soprattutto era mancino, ed è difficile trovare giocatori mancini. Anche se lo utilizzavo più come centrale, il suo ruolo adatto è il braccetto di sinistra. Ha fatto dei miglioramenti incredibili, e poi è uno che difficilmente sbaglia le partite, soprattutto quelle che contano. Sono particolarmente contento perché se giochi a questi livelli, in una piazza importante come quella della Lazio, e in particolare se giochi con costanza, significa che non ti ha regalato niente nessuno e significa anche che hai dei valori extra tecnici importanti, anche perché comincia ad avere una certa età. Se giochi sempre titolare vuol dire che nessuno ti regala niente. Quindi se Simone lo fa giocare sempre significa tanto”.

Si è parlato molto del progetto Superlega con tutto il caos che ne è venuto fuori. Cosa ha pensato in quelle frenetiche 48 ore?

“Ho pensato che non è giusto né dal punto di vista etico, né dal punto di vista morale, né sportivo. Fermo restando che secondo me il progetto sarà solo rimandato perché il calcio è da un sacco di tempo che è meno dei tifosi e di chi ne usufruisce e più delle società e delle televisioni. A mio avviso per elevare il livello bisognerebbe abbassare il numero di squadre di Serie A, quindi di riflesso anche quelle di Serie B. Diminuire dunque gli incontri riuscendo magari anche a dare più spazio alle nazionali, perché ora sono tutte compresse. Onestamente poi si dovrebbero diminuire le spese, invece qui si continua ad aumentarle e per mantenerle poi hai bisogno di altri ricavi, vai a fare così altri incontri e cose del genere, con il livello che secondo me alla fine scade, perché non è possibile che una squadra giochi 60 partite all’anno. Che poi molte diventerebbero partite di esibizione perché conterebbe solo se riesci a vincere qualcosa. Dal punto di vista sportivo è un’aberrazione”.

