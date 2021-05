ESCLUSIVA | L’ex Fiorentina, Anselmo Robbiati: ”Champions? Potenzialmente possono arrivarci tutte”





Questo sabato alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo contro la Fiorentina, alla ricerca di tre punti fondamentali per restare ancorata alla zona Champions. In esclusiva a Laziopress.it, è intervenuto l’ex giocatore viola Anselmo Robbiati.

Quali difficoltà incontreranno i biancocelesti a Firenze?

”Le difficoltà sono quelle di una squadra che ha bisogno di punti per ottenere la salvezza. Saranno motivati a fare il risultato. Determinazione e voglia di levare punti ad una squadra forte come la Lazio”.

Un commento sulla stagione della Fiorentina.

”Sicuramente una stagione non positiva. Anche se arrivasse la salvezza, è stato un anno non significativo. Il cambio dell’allenatore è stato solo una delle tante note negative. Spero che questa stagione finisca al più presto possibile, per ripartire con un progetto bello e importante”.

Zona Champions, chi pensi possa centrare l’obiettivo?

”A saperlo andrei a giocarlo subito. Non lo so, sono tutte squadre forti che possono raggiungere l’obiettivo: la classifica è tanto bella perché sono tutte lì. E’ determinante lo scontro diretto tra Milan e Juve: con questa partita i rossoneri potrebbero confermare il secondo posto o allontanarsi dalla zona Champions. Mesi fa, quando era in corsa per lo scudetto, chi lo avrebbe mai detto. E’ una bella lotta, finalmente in una stagione, escluso lo scudetto, vedremo una bella competizione per aggiudicarsi tre posti per la Champions. Milan, Atalanta, Juve, Lazio, Napoli sono squadre forti e, potenzialmente, possono arrivarci tutte”.

In passato, come Caicedo, sei entrato agli ultimi minuti risolvendo molte partite.

”Caicedo è un giocatore con grandi potenzialità, soprattutto a livello mentale: è un calciatore pronto e quest’energia negativa, legata allo stare in panchina per la presenza di elementi della squadra più forti, riesce sempre a trasformarla in positivo, diventando determinante. Si mette sempre in discussione e ha dimostrato il suo valore, pur non partendo da titolare. Non farei a meno di un giocatore così fisico che riesce a risolvere la partita. Peccato per la Lazio che quest’anno sia stato fuori per molte settimane”.

Alcune voci di mercato accostano Ribery alla Lazio. Sarebbe un acquisto utile?

”Se fossi la Lazio, anche se ritengo Ribery un campione, non lo acquisterei. Il giocatore, come abbiamo visto, ha alti e bassi dovuti all’età: il rischio sono gli infortuni durante la stagione. Penso che la Lazio, anche se non dovesse vendere nessuno, sia ben attrezzata in attacco: ci sono giocatori come Caicedo, Correa, Immobile, Milinkovic, Luis Alberto che potrebbe fare la seconda punta. Un giocatore come Ribery lo vogliono tutti, però se fossi la società non lo prenderei”.

