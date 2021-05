Fish: “Alla Lazio ho imparato tanto, giocando con Nesta. I metodi di Zeman? Non posso lamentarmi”





L’ex difensore biancoceleste Mark Fish in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb si è raccontato, tornando anche sulla sua avventura con la maglia biancoceleste.

Nel 1996 arriva alla Lazio come miglior difensore africano, fresco campione continentale. Anche il Manchester United era su di Lei. Come mai scelse i biancocelesti?

“Il calcio italiano era il migliore al mondo e da difensore avevo l’opportunità di crescere, di affinare le mie qualità. E poi c’era la prospettiva di vivere a Roma, una città bellissima”.

L’esperienza è andata al di sotto delle aspettative

“In Sudafrica mi allenavo tre volte alla settimana, era completamente diverso. Mi sono ritrovato in Italia dove ti allenavi due volte al giorno. Insomma, uno step non indifferente. Ma che mi ha permesso di imparare tanto, peraltro giocando al fianco di grandi campioni come Alessandro Nesta, il massimo nel ruolo di centrale”.

Dai tre allenamenti alla settimana in Sudafrica ai metodi di Zeman, direi un abisso più che una grande differenza

“Ho accettato tutto, non è mai stato un problema faticare. Non posso lamentarmi di Zeman. Sfortunatamente, nel corso dell’anno è stato esonerato ed è arrivato Zoff. Quando è arrivato ero fuori con la nazionale. Ha fatto dei cambi e di fatto ho perso il posto. Con la stagione nuova è arrivato Eriksson che ha portato i suoi giocatori di fiducia e per me non c’è stato più spazio”.

