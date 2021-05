FORMELLO – Scattano le prove tattiche anti Fiorentina. Lavoro individuale per Caicedo e Escalante





Meno tre ad un nuovo appuntamento con la corsa Champions, questa volta al Franchi contro la Fiorentina. Dopo la seduta di ieri, questa mattina a Formello sono scattate le prime prove tattiche alle quali non ha partecipato Milinkovic-Savic, ancora a riposo. In vista del match con i viola Inzaghi ritroverà Acerbi al centro della difesa, ma perderà lo squalificato Fares che potrebbe essere sostituito da Lulic, mentre rimane incerta la presenza di Caicedo ed Escalante, entrambi ancora alla prese con un lavoro differenziato. Le buone notizie, comunque, arrivano ancora una volta da Luiz Felipe che continua a lavorare in gruppo con il rientro sempre più vicino.

