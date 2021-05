Il Tempo | Salernitana quasi in A, Lotito la vende?





Poker e promozione. Dopo due stagioni l’Empoli torna in Serie A con ampio margine sulle avversarie. Con la vittoria per 4-0 sul Cosenza, i toscani mettono sette punti di distacco tra sé e il secondo posto. La squadra di Dionisi, dopo aver dominato l’intero campionato, possono festeg giare il ritorno nella massi ma categoria. Si esulta anche a Salerno: con il gol di Tutino in extratime, i granata battono il Pordeno ne (2-1) e si prendono la seconda piazza a scapito del Lecce, battuto nello scontro diretto dal Monza (1-0). Se la formazione di Castori dovesse ottenere due vittorie nelle ultime due giornate sarebbe certa della promozione in Serie A. A quel punto Lotito, che si ritroverebbe con due squadre nella stessa catego ria, dovrebbe prendere una decisione in merito a quale società rimanere a capo. Il Tempo/Daniele Rocca

