Infantino torna sulla Superlega: “Progetto inaccettabile ma attenti a parlare di sanzioni ai club”





Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è tornato a parlare della Superlega, mostrandosi però cauto all’idea di imporre sanzioni ai club che hanno, in un primo momento, deciso di sposare il progetto. In un’intervista a L’Equipe Infantino ha infatti dichiarato:

“La Superlega era un progetto inaccettabile che ha rischiato di provocare una scissione con conseguenza imprevedibili per il nostro sport. Dobbiamo evitare di parlare di guerra nel calcio, specialmente in un momento di pandemia come questo. La mia prerogativa è pensare al bene del sistema calcio. Alcune azioni hanno delle conseguenze e tutti devono assumersi le proprie responsabilità, ma bisogna sempre stare attenti quando si parla di sanzioni, e pensare anche alle conseguenze che potrebbero avere perché quando si punisce un club vengono puniti anche giocatori, allenatori, tifosi, che non c’entrano niente”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: