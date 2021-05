Kovacevic verso Fiorentina-Lazio: ” I biancocelesti devono vincere e sono favoriti, ma non sarà facile”





Vietato perdere il passo Champions. Questo l’imperativo d’obbligo per la Lazio che sabato sera al Franchi farà visita alla Fiorentina per proseguire la sua scalata alle prime quattro. Della sfida tra i biancocelesti e i viola, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato anche l’ex laziale Darko Kovacevic che ha messo in guardia la Lazio, sicuramente favorita e bisognosa di vincere, che affronterà però una squadra non semplice alla ricerca di punti per rimanere a riva.

