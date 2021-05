L’ex Fiorentina Carnasciali: “Sabato mi auguro vincano i viola che devono salvarsi. Ribery potrebbe serre funzionale alla Lazio”





La corsa al quarto posto della Lazio non può avere battute d’arresto e sabato sera al Franchi arriva l’esame Fiorentina, una formazione ostica che subisce molto ma va anche molto a segno. Del prossimo match dei biancocelesti e dei rumors di mercato ha parlato ai microfoni di Radiosei l’ex Viola Daniele Carnasciali: “Ribery? Quando sta bene si vede che è un giocatore di un’altra categoria, la sua carriera è sotto gli occhi di tutti. Poi c’è l’età, con i ritmi di oggi ovviamente deve avere della pause, ma se è supportato dal resto della squadra puoi riposare. Nella situazione della Fiorentina, quando Ribery non sta al massimo si fa giocare ugualmente e si rischiano più infortuni. È giusto avere giocatore bravi e importanti di una certa età, ma poi deve essere supportato dalla squadra. Ribery potrebbe essere funzionale alla Lazio? Ti dico di sì, perchè i biancocelesti ha una squadra anche con altri giocatori. Sono bravi a giocare a calcio e se ci metti anche Ribery un altro anno o due è un ottimo giocatore. La Lazio non è partita benissimo, ma è forte. Ha una partita da recuperare è lì a lottare per la Champions, ha giocatori forti ed è una delle squadre per cui simpatizzo. Sabato spero che vinca la Fiorentina perchè i viola si devono salvare. Corsa Champions? La Juventus deve giocare con Milan e Inter, può uscire qualsiasi risultato, a Udine ha rischiato ma ha vinto e questo gli dà morale. In questo momento un po’ più avvantaggiato vedo il Milan, io credevo il Napoli, ma poi è stato fermato dal Cagliari. Sono tutte lì, il Milan è un po’ più avanti ma poi c’è un punto interrogativo per tutti. Inzaghi allenatore da grande club? Sì, ma non da quest’anno. In ogni caso, la Lazio è comunque un grande club. Per lui parlano i risultati, penso rimanga alla Lazio anche perchè la squadra è cucita addosso a lui. In Italia fossi in lui rimarrei alla Lazio. Poi dipende anche dalla società”.

