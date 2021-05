Per Akpa Akpro è record di ammonizioni in questa Serie A: il dato





Il centrocampista della Lazio Akpa Akpro è il giocatore che ha commesso più falli da ammonizione in questa Serie A. Infatti, secondo quanto riportato dall’account twitter Kickest.it, tra coloro che hanno giocato almeno 500 minuti in questo campionato, il biancoceleste è il calciatore più falloso. La media delle ammonizioni per Akpa è di un un giallo ogni 105 minuti.

