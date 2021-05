SOCIAL | DAZN stila top 11 settimanale della Serie A: un calciatore della Lazio presente | FOTO





La Lazio vince e convince per almeno 75 minuti contro il Genoa compiendo un altro piccolo passo verso la Champions League. Tante le note positive in casa biancoceleste, tra un Correa a segno due volte, un Immobile ritrovato e soprattutto un Luis Alberto capace di prendere in mano il centrocampo tra tocchi di classe e gol a giro. Il Mago, anche grazie alla prodezza del momentaneo 3-1, è stato inserito da DAZN nel suo undici settimanale dove compaiono anche nomi come Theo Hernandez e Ronaldo.

