SOCIAL | La Serie A celebra i numeri 77 del nostro campionato, ma si dimentica Marusic | FOTO





Due reti e 4 assist da esterno destro, sinistro di centrocampo o da terzo di difesa non bastano per entrare nelle grazie della Lega di Serie A. Ecco il triste destino di Adam Marusic che nella sua migliore stagione biancoceleste, coronata da grandi prestazioni anche in Champions League dove ha messo a segno anche un assist, viene messo nel dimenticatoio dei numeri 77 della Serie A per lasciare spazio ai vari Callejon, Linetty o Vulic che probabilmente non stanno attraversando il loro miglior momento di carriera. La Lega Serie A, dopo aver dimenticato e poi inserito Immobile negli auguri per il nuovo anno, riserverà lo stesso trattamento al montenegrino?

