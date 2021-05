Acerbi verso Euro2020: “Puntiamo al massimo perchè siamo forti. Immobile? Vuole dimostrare che anche in nazionale può segnare tanto”





Nel corso della trasmissione EURO2020 SHOW, in onda su Sky Sport 24, è intervenuto il centrale biancoceleste Francesco Acerbi che ha parlato del cammino della nazionale verso il prossimo torneo continentale: “Le squadre del nostro girone sono squadre toste. Ogni squadra vuole fare un grande Europeo, tutte sono molto temibili. Ci sono grandi giocatori, sarà un girone equilibrato, ma sappiamo la nostra forza e quello che abbiamo fatto per arrivare lì. La nostra forza è il gruppo e sappiamo cosa dovremo fare per arrivare più avanti possibile. Abbiamo voglia di andare in nazionale e stare insieme, è stato merito del miste e dello staff che ci hanno fatto stare bene e ci hanno fatto capire l’importanza di fare bene e divertirci giocando. Sono tutti tasselli fondamentali per far sì che quando si va in nazionale si va con la massima felicità. È un gruppo formato famiglia che ha voglia di stare insieme, è la base per fare delle grandi partite come abbiamo fatto e un grande europeo. Mancini ci chiede di giocare semplice e con le nostre qualità. Ci mette in campo dicendoci cosa dobbiamo fare e poi siamo noi a fare quello che ci riesce meglio. Lui ci lascia libertà, soprattutto ai giocatori di qualità, di esprimere le proprie qualità divertendoci. Questa è la cosa fondamentale che ha acquisito questa nazionale. Ecco perchè vinciamo e ci divertiamo. Non vediamo l’ora di andare all’Europeo e fare un grande torneo. Questa nazionale e questi uomini meritano di disputare un grande Europeo. Immobile? È il mio amore. Spendere parole per Ciro è riduttivo, sappiamo l’importanza nella Lazio e nella nazionale. Alla Lazio ha dimostrato e sta dimostrando di essere un grande attaccante, ha vinto la Scarpa d’Oro e ogni anno fa un sacco di gol. Ci si aspetta sempre che faccia 40 gol all’anno ma non è possibile anche se ci va spesso vicino. Oltre di essere un grande attaccante è una grandissima persona. Non vede l’ora di fare un grandissimo Europeo per dimostrare che fa tanti gol anche in nazionale. Credo arriverà molto bene a questo Europeo. L’Italia può vincere? Noi puntiamo al massimo perchè siamo forti, oltre ad avere giocatori importanti è il gruppo a fare la differenza. Ovviamente puntiamo a vincerlo, poi C’è il Belgio , la Francia e tante nazioni che hanno grandi campioni. Tante squadre potenzialmente possono vincerlo, noi saremo lì per provare ad arrivare più lontano possibile perchè abbiamo dimostrato che giochiamo bene. Emozioni al momento dell’inno alla gara d’esordio? Proverò grande emozione, grande adrenalina, grande voglia di giocare e di stare nel gruppo e arrivare più lontano possibile”.

