Andreas Pereira in esclusiva da Clara Albuquerque: “So che le mie doti sono state apprezzate. Solskjaer mi ha detto che dobbiamo parlare”





In esclusiva da Clara Albuquerque, il centrocampista brasiliano Andreas Pereira ha rilasciato un’intervista riguardo il suo futuro in biancoceleste. Ecco le sue parole: “La Lazio ha l’opzione per riscattare il mio cartellino dal Manchester United per cui dipende tutto dal club biancoceleste. So che le mie doti sono state apprezzate in questa stagione e hanno tempo fino al termine del campionato per prendere una decisione. Roma è una città meravigliosa e di certo non mi dispiacerebbe rimanere a viverci. Se non dovessero trattenermi dovrò parlare con il Manchester per vedere cosa è meglio per il club e per me. Ho sentito Solskjær per capire il mio futuro e mi ha detto che dobbiamo parlare. Io voglio solo giocare perché spero ancora in una chiamata dalla nazionale brasiliana in vista del Mondiale in Qatar“.

Em exclusiva para a nossa @claalbuquerque, Andreas Pereira falou sobre ficar ou não na Lazio. E aí, o que achou? O time entra em campo no sábado, às 15h45, contra a Fiorentina! Esse jogo você acompanha EXCLUSIVO no @estadiobr (https://t.co/ilplnmPdXd)! #ItalianoNoEstádio pic.twitter.com/kRH0pvNMbv — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 6, 2021

