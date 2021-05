Bianchessi: “Lotito un genio, rimarrò fino al 2027. Mourinho? Mi tengo Inzaghi”





Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, ha parlato del progetto biancoceleste. Ecco le sue parole: “Ho promesso al mio presidente Lotito, che per me è un genio, e resterò fino al 2027. Mourinho? Mi tengo Inzaghi tutta la vita. Abbiamo dato giocatori dell’under 18 come Floriani Mussolini e Castigliani. Quest’ultimo ha fatto sei partite e 7 gol, il primo sarà uno dei terzini importanti del calcio italiano. Abbiamo dei buoni giocatori, e mi auguro dopo la vittoria per 5-0 contro la Fiorentina riescano a salvarsi. Ma non sono io che mi occupo della Primavera, arrivo fino all’Under 18 e poi mi occupo della Lazio Women. Speriamo già domenica di poter arrivare in Serie A”.

