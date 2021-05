Champions League, tifosi e politici inglesi chiedono la finale in patria





Non solo i tifosi delle due squadre, ma anche politici e autorità sanitarie inglesi hanno chiesto alla Uefa di spostare la finale di Champions League, tra Manchester City e Chelsea, da Istanbul in Inghilterra. Il timore – scrive oggi il Daily Telegraph – è che le misure restrittive attualmente in vigore impediscano a molti supporters inglesi di essere presenti in Turchia sabato 29 maggio. Al momento però la Uefa non sembra intenzionata ad assecondare le richieste provenienti dall’isola, dopo lo spostamento dell’anno scorso, quando la finale di Champions, originariamente assegnata all’Ataturk Stadium, era stata disputata allo Stadio da Luz di Lisbona. “Eppure sarebbe un cambio logico far disputare questa finale a Wembley, e offrire quella del prossimo anno ad Istanbul”, ha dichiarato Clive Efford, membro della commissione parlamentare per lo Sport. Lo riporta Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: