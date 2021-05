Coppa Italia, piattaforma di criptovalute sponsor della finale





Le criptovalute sponsor della finale di Coppa Italia Atalanta-Juve. Lega Serie A e Crypto.com, piattaforma di criptovalute, hanno infatto annunciato oggi di aver raggiunto un accordo di partnership in occasione della finale di Coppa Italia 2021, in programma il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Lega Serie A – si legge in una nota – è orgogliosa di essere la prima Lega calcistica a siglare un contratto di sponsorizzazione con una piattaforma di criptovalute e NFT”. Lo riporta Ansa.it

