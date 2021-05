Dalla Spagna, il Real Madrid punta Milinkovic Savic





Il Real Madrid di nuovo su Sergej Milinkovic-Savic. Secondo “Don Balon”, Florentino Perez sarebbe pronto al grande colpo e avrebbe rimesso in agenda il nome del centrocampista della Lazio. Zidane ha praticamente mollato Paul Pogba, ora i pensieri sono tutti sul Sergente, uomo ideale per ringiovanire il centrocampo dei Blancos.

Sergej non ha mai nascosto il sogno di giocare un giorno per il Real. Ma al momento è concentrato sul finale di stagione con la Lazio e soprattutto è legato al club biancoceleste con un contratto sino al 2024. Patron Lotito ha sempre rigettato ogni offerta per lui: chiede almeno 100 milioni di euro. E il Real Madrid, secondo Don Balon, non vorrebbe sborsarne più di 80. Il mercato, dunque anche le cessioni, dipenderanno molto dal futuro della Lazio. Con la Champions le strategie saranno ben diverse rispetto ad un piazzamento in Europa League e minor ricavi. Al momento a Formello dormono sonni tranquilli: Milinkovic è blindato.

Lo riporta corrieredellosport.it

