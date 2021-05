ESCLUSIVA| Il doppio ex Fuser: “Contro la Fiorentina mi aspetto una bella partita. La fascia da capitano con la Lazio un mio desiderio che si è avverato”





Sabato sera al Franchi di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per il proseguo della stagione, sia in ambito qualificazione in Champions League che in quello salvezza: Fiorentina-Lazio. Entrambe le squadre sono in cerca di punti fondamentali per raggiungere il loro obiettivo in una partita che, negli anni, non è mai stata scontata. Per parlare di questo scontro e di altro è intervenuto l’ex biancoceleste Diego Fuser, per un anno anche in prestito alla Fiorentina, in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Cosa ti aspetti dalla partita di sabato tra Fiorentina e Lazio?

Come sempre Fiorentina-Lazio sarà una bella partita, ci son sempre stati tanti gol tra le due squadre. Mi auguro, almeno, che sia una partita con tanti gol, piacevole.

Pensi che la Fiorentina sia veramente a rischio retrocessione o, guardando le altre squadre, può stare tranquilla?

Beh, tranquilla direi di no. Sarebbe meglio per loro se riuscissero a vincere, ma di fronte hanno una grande squadra, non sarà facile.

E credi che la Lazio riuscirà a qualificarsi in Champions?

Dipende tanto dalla partita di sabato. Una vittoria farebbe fare un bel passo in avanti, sarebbe molto importante.

Credi che il progetto Inzaghi debba e possa andare avanti?

Io penso proprio di si, ha sempre fatto bene alla Lazio, conosce bene l’ambiente e sa come comportarsi, quindi non vedo perché no. Ha fatto bene, io lo riconfermerei, assolutamente.

Fra tre partite c’è il derby. Tu che hai vissuto entrambe le realtà di Roma, come vivevi questa partita e che sensazioni dava?

Le sensazioni sono quelle di una partita importante che tutti aspettano, anche se il fatto che non ci siano i tifosi non è la stessa cosa, perché lo spettacolo dell’Olimpico penso sia uno dei più belli. Non sarà la stessa cosa, ma è comunque una partita molto importante.

Tra le tante esperienze che hai vissuto c’è il filotto dei 4 derby vinti in un anno. Che ricordi hai di quei momenti?

E’ stato un anno molto positivo, con le 4 vittorie nei derby. Tanti se lo ricorderanno bene come lo ricordo benissimo io e molti miei ex compagni. E’ stato un anno che non so se potrà ripetersi in futuro.

Senti ancora qualcuno di quella Lazio?

No, anche perché negli anni ti perdi un po’ e vai a vivere in posti diversi. Quindi no, non sento nessuno.

Per te indossare la fascia da capitano della Lazio cosa ha significato?

Era una cosa che avrei sempre voluto avere, dopo essere stato lì tanti anni era un mio desiderio quello di indossare la fascia da capitano. Si è avverato e sono riuscito anche a vincere un trofeo importante come la Coppa Italia del 1998.

Adesso di cosa ti occupi nella vita?

Ora sono presidente della Lega Nazionale di Footgolf, una disciplina nata due anni fa ed ora sono presidente di questa lega. Sto cercando di promuovere questo bellissimo sport e di coinvolgere tantissimi ex compagni per venire a provarlo. Mi sto cimentando in questo ora.

