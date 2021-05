ESCLUSIVA LATIUM | Il campione italiano di salto a ostacoli Luca Marziani: “Il mio Lightning come Immobile. Inzaghi spero rimanga senza problemi”





Luca Marziani, campione italiano di salto a ostacoli e tifoso biancoceleste, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“Credo alla Champions League, spero che la Lazio non ne perda più una. Sembra che stia tornando la magia pre covid, lo dico da appassionato. Abbiamo degli attimi strani, sia contro il Benevento che con il Genoa.. ti fanno morire. Le ho viste entrambe in macchina tornando da una gara, pensavo di rilassarmi e invece niente. La vivo molto male, sono un tifoso troppo esagerato forse“.

Sul confronto tra le difficoltà tra il salto a ostacoli e le ultime gare della Lazio:

“Il direttore Vezzani, che posiziona gli ostacoli è forse il primo al mondo a costruire il percorso, distribuisce le difficoltà al meglio, è la sua caratteristica. Per la corsa Champions vedo le partite tutte difficili, ma tutte alla portata della Lazio. Dipende da noi, mi sembra sia tornata quell’energia anche nei giocatori chiave, e non mi mette paura nessuno.

Nel mio sport non hai margine di errore, se sbaglio un ostacolo dei quindici, mi porto dietro le penalità e la mia gara è persa. Credo che la tensione sia la stessa del calcio di rigore, che dura un po meno all’incirca 40 secondi. L’emozione del tiro dal dischetto è quella più paragonabile al mio sport”.

Sulla differenza tra i due cavalli Tokyo e Lightning:

“Affrontare il campionato italiano con il mio vecchio cavallo Tokyo rappresentava un gran binomio. A livello mondiale, partivo da stra favorito, c’era la tensione di non vincerlo. Con Lightning lo stiamo preparando, abbiamo vissuto covid e tutto ciò che sappiamo, non ha avuto modo di fare una crescita in progressione. Ho avuto buone sensazioni sin da subito. Sono andato in gara con l’idea del podio, ma è arrivata la vittoria, meritata e sofferta, un’emozione più grande di quelle precedenti”.

Sulla situazione dei portieri della Lazio:

“Strakosha lo scorso anno era presente nel pre covid, se noi ricordiamo quella Lazio c’era la miglior difesa, e Strakosha tra i pali ha un talento importante. Nelle uscite ci fa tremare ogni tanto, ma Inzaghi vuole l’impostazione da dietro, e Reina è un grande regista. Tra i pali continuo a preferire Strakosha, ma loro sanno quello che fanno.

Sull’atletismo di cavaliere e cavallo nel salto a ostacoli:

“Fino a dieci anni fa si riteneva che l’unico atleta fosse il cavallo, ma è stato dimostrato come il cavaliere necessiti di una vita regolare e di una buona alimentazione. Non è lo sforzo del calcio, ma serve muscolatura elastica, braccia e gambe allenate. Con il cavallo noi siamo i loro personal trainer, siamo tutto quello che il cavallo fa. Un giorno fanno scatti, un giorno fondo, poi tattica e poi tecnica. La cosa più importante per il cavaliere è avere una muscolatura molto elastica”.

Sull’intelligenza del cavallo:

“Il cavallo non possiamo definirlo così intelligente, non dà le risposte di un cane. E’ estremamente abitudinario, perciò ha bisogno di allenarsi alla stessa ora. Il cavallo non è così intelligente ma molto sensibile ed empatico: vive e percepisce l’energia di scuderia. Attorno al cavallo deve esserci un ambiente positivo”.

Sugli appuntamenti estivi del salto a ostacoli:

“Rispetto a Mondiali ed Europei più la posta in palio è alta più la pressione si fa sentire, ma il cavaliere impara attraverso esperienza e al lavoro con il mental coach impara a gestire questi momenti. Più la gara è carica di importanza e più rendo, i miei sensi si alzano, sia concentrazione che istinto. Prima mi lasciavo trascinare dall’emozione, ora sono più freddo e lucido.

Ci sono due appuntamenti importanti, Olimpiade ed Europei. Quest’anno c’è alle Olimpiadi Emanuele Gaudiano, un mio carissimo amico. L’Italia non è qualificata, c’è solo un posto ed è il suo, spero riesca ad andare con il suo cavallo in forma. Per l’Europeo il commissario tecnico darà una lista di sei binomi, e per ognuno di essi si discuterà il programma per arrivarci al meglio.

Lunedì ho fatto un’intervista al Messaggero con un giornalista della Roma simpaticissimo, dove ho paragonato il mio Lightning a Ciro Immobile. E’ un cavallo di una potenza incredibile, con voglia di lottare nel percorso, apri a quella di Ciro. Non è il cavallo più elegante della storia, come Tokyo, ma non voglio che si offenda Ciro, che si caratterizza per generosità, fiuto del gol, l’istinto”.

Sulla situazione Inzaghi:

“Su Mourinho la vedo come Di Canio. Inzaghi spero rimanga senza problemi. Tra Mourinho e Inzaghi mi tengo il secondo, lo vedo come un possibile Ferguson della Lazio. Quando il nostro undici è in forma teniamo testa a tutti. La sua grinta è importante per i calciatori, io mi ci rivedo molto. Come stile sono come Simone Inzaghi, sono il primo tifoso dei miei allievi, sono il direttore tecnico della scuderia attaccata allo Stadio Olimpico. Non riesco a vederne un altro sulla sua panchina”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: