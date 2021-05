ESCLUSIVA LATIUM | L’ex viola Christian Riganò: “Lazio in un buonissimo momento. Ho un pessimo ricordo con i biancocelesti”





Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

Sulla gara di sabato sera:

“Non sarà facile per la Lazio, anche se la Fiorentina è in difficoltà, sono due tre anni che viviamo queste situazioni, ci si salva sempre nelle ultime giornate. Non sarà facile per nessuna delle due, la Lazio sta in buonissimo momento, in lotta per la Champions e con una gara da recuperare. Staremo con l’orecchio a Benevento, per capire cosa succederà tra Benevento e Cagliari, dato che la domenica successiva noi andremo a Cagliari. Sono anni di sofferenza e ci dispiace molto“.

Sull’esplosione di Vlahovic:

“Credo che con l’arrivo di Prandelli Vlahovic sia molto cambiato, ho avuto la fortuna di lavorare con Prandelli per due ritiri estivi. Con Prandelli gli attaccanti hanno sempre fatto bene. Prima di Prandelli Vlahovic era un giocatore che spesso veniva sostituito con Cutrone, o non giocava. Ho sempre imputato a lui di andare in giro troppo per il campo, piuttosto che stare al centro dell’attacco come me o Toni. Batistuta era diverso, faceva gol in tanti modi, io e Toni eravamo più da area di rigore. Con Prandelli c’è stata tanta fiducia a Vlahovic, e lui ora fa il centravanti di mestiere, sta più dentro l’area, e ne sta giovando. Prandelli l’ha cambiato, queste cose le aveva anche prima, ma facendo più il centravanti d’area di rigore oggi ha già fatto 19 gol. Le persone dicono che oggi il calcio è cambiato, ma aver gol in Serie A è sempre difficile“.

Su Commisso e sull’attaccante della Primavera Spalluto:

“Commisso è arrivato con tanto entusiasmo, sta costruendo le basi, un po di tempo bisogna darglielo. Sta costruendo un centro sportivo all’avanguardia. Ha tanta voglia, voleva fare lo stadio in maniera veloce, ma qui a Firenze c’è un tabù. Vivo qui da vent’anni, e sento parlare dello stadio che poi non si fa mai. Questo un po frena secondo me l’ambizione di un presidente. Con uno stadio nuovo ci sarebbero investimenti diversi, vuole portare la Fiorentina verso campionati diversi da questo. Firenze è un punto di arrivo, ha storia e tradizione, ma ultimamente è un punto di passaggio, e questo non va bene. I calciatori devono venire non per andare via due anni dopo. Il Franchi è bello, ma oggi c’è bisogno di un nuovo stadio. Mi auguro che Commisso riesca a fare il nuovo stadio, e a investire successivamente.

Per quanto riguarda il settore giovanile, c’è stata la terza Coppa Italia di fila, Spalluto è un ottimo giocatore e Aquilani l’ha valorizzato ancora di più. A Firenze c’è un grande settore giovanile, ha vinto Campionati e Coppe Italia. Portare giovani in prima squadra è anche una questione di orgoglio, non solo per guadagnarci. Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi vengono da qui. Sta alla bravura degli allenatori farli inserire in prima squadra senza bruciarli“.

Sul rientro di Castrovilli:

“Castrovilli ha fatto un anno di alti e bassi. Per me dovrebbe giocare sempre, ma se resta in panchina c’è un motivo. I punti deboli della squadra ci sono in difesa, domenica sono stati subiti gol imbarazzanti, non c’è stata linea difensiva, quello mi preoccupa di più. Il centrocampo viene cambiato tanto, non ci sono mai gli stessi uomini nella Fiorentina, e vuol dire che c’è confusione. Nella Lazio questo non succede, Inzaghi è un grande allenatore“.

Su un ricordo contro la Lazio:

“Ho un bruttissimo ricordo contro la Lazio, dove mi sono rotto un dito della mano contro Siviglia. Poi abbiamo perso in casa 2-3 con situazione arbitrali imbarazzanti, tra gol in fuorigioco di Di Canio, ma dico giusto per chiacchierare.. Quando ero al Messina segnai a Peruzzi ma ne prendemmo quattro, mi allenava Bruno Giordano. Di quella Lazio mi viene in mente Di Canio, Couto, Siviglia, Igli Tare, non li ricordo tutti, mi scuso se dimentico qualcuno“.

Sull’opinione di Di Canio sull’arrivo di Mourinho alla Roma:

“Mourinho ha vinto tanto, ma ha faticato ultimamente al Tottenham. E’ un nome importante, difficilmente si pensava che sarebbe tornato in Italia, gli avranno dato garanzie. Vediamo che Mourinho è, magari è cambiato. Per ciò che ha fatto ultimamente grandi risultati non ne ha avuti“.

