Quattro esami di maturità per sognare in grande un’altra volta dopo lo scorso anno. Questo l’immediato futuro della Lazio che sabato sera affronterà la Fiorentina per rimanere aggrappata al treno Champions e provare a guadagnare punti pesanti su Milan e/o Juventus, impegnate in uno scontro diretto delicatissimo. Per analizzare da vicino i temi della gara del Franchi, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva l’ex attaccante viola Francesco Flachi.

La lotta Champions è sempre più serrata ed incerta. Quanto rischia la Lazio contro la Fiorentina?

“Sulla carta la Lazio è favorita, ma poi i pronostici non contano, si parte sempre zero a zero. È una partita difficile per entrambe le squadre perchè tutte e due hanno delle motivazioni importanti, una per la Champions e una perchè si deve salvare. Rischiano tutte e due perchè gli stimoli sono tanti e sarà il campo a dare il verdetto decisivo. La Lazio sarà avvantaggiata per la qualità dei singoli giocatori e del collettivo, mi auguro che dall’altra parte che la Viola sia motivata e cattiva agonisticamente perchè anche lei deve raggiungere l’obiettivo salvezza il più presto possibile anche considerando che le altre partite in calendario non sono per niente facili. Giocando in casa, anche se poi non è più così reale come cosa, va sfruttato il fattore campo”.

Guardando la classifica i Viola sono a +3 dalla zona retrocessione, ma comunque ha dietro di sè qualche squadra…

“Il problema della Fiorentina è che deve affrontare Lazio, Cagliari e Napoli. Sono tre partite molto complicate, poi sappiamo che nel calcio può succedere di tutto, dipende dalla motivazioni della squadra anche perchè a volte giocare senza pubblico ti porta a calare la tensione e l’avversario ne può approfittare. Ora, con tutto il rispetto per la Lazio (ride), mi auguro che non sia così per la Fiorentina sabato sera anche se sarà molto difficile. La Lazio è una squadra che quando è in giornata gioca bene, può risolvere la partita in qualsiasi momento a livello di gioco e di singoli. I biancocelesti partono favoriti, spero che la Fiorentina abbia le motivazioni e la forza per portare a casa un risultato positivo”.

Parlavi della qualità della Lazio e delle giocate dei singoli. Quale può essere la chiave tattica della sfida?

“La Lazio in avanti ha qualità, ha gente che fa gol e a cui non puoi lasciare il minimo spazio. Sono calciatori che ti fanno male, vedendo l’ultima partita della Fiorentina noi abbiamo la difesa che traballa un po’ e in questa situazione la Lazio potrebbe avere un vantaggio. Mi auguro che quello di Bologna sia stato solo un episodio per i difensori della Fiorentina e che contro la Lazio possano essere concentrati fino alla fine perchè i biancocelesti hanno calciatori che possono essere fuori dal gioco per gran parte del match e quando gli lasci il minimo spazio ti fanno male”.

Negli ultimi anni, dando un occhio ai vari piazzamenti in classifica, ho spesso la percezione che la Fiorentina sia spesso una delle grandi delusioni della Serie A…

“Purtroppo sì, quest’anno eravamo partiti con dei presupposti diversi. A nomi la Fiorentina aveva una buona rosa, poi non si sa cosa sia successo, giudichiamo da fuori perchè dentro non ci siamo. Sicuramente sarà accaduto qualcosa altrimenti i toscani non si sarebbero trovati lì. Speriamo che questa stagione sia stato solo un episodio e che il prossimo anno prima di tutto ci si riesca a salvare il prima possibile e poi ripartire cercando di non ripetere gli errori fatti sia in campo che fuori. Bisognerà valutare le varie situazioni allenatore e giocatori, chi viene e chi va. Servirà ripartire dopo un’annata brutta potendo contare su una città e su una storia come quella della Fiorentina. Sarà necessario ripartire sperando che in questo campionato vada tutto bene perchè la matematica ancora non ci permette di essere completamente tranquilli nonostante abbiamo una buona squadra e siamo avvantaggiati rispetto a tre quattro squadre che lottano sotto di noi. Ci sono comunque molti intrecci di partite perchè tutte o quasi hanno scontri con formazioni di bassa classifica o in zona Champions. Credo che fino alla fine, sia per la Champions che per la Serie B, non si sapranno i verdetti”.

In zona Champions, ad oggi, chi vedi favorito per i tre posti restanti?

“L’Atalanta sicuramente, per il resto se la giocheranno tutte. Pensa che quella con più difficoltà possa essere la Juventus che ha due scontri diretti con Milan e Inter e non credo che i nerazzurri gli renderanno la vita facile. Le altre devono essere brave ad approfittare di questo calendario. La Lazio è rientrata grazie al pareggio del Napoli, ma comunque deve recuperare una partita (con il Torino il 18 maggio n.d.r.). Al momento, quella che vedo messa peggio è la Juventus”.

Prima mi parlavi dell’importanza per la Fiorentina il prossimo anno di ripartire dai suoi calciatori è dal mercato. Ti lancio una provocazione: dopo l’addio di Chiesa lo scorso anno, anche l’avventura di Vlahovic a Firenze è al capolinea?

“Mi auguro di no, sia per lui che per la Fiorentina. Chiesa erano già tre anni che giocava in serie A, aveva un’esperienza diversa e aveva già fatto vedere qualcosa. È vero che Vlahovic ha già dimostrato il suo valore perchè ha bruciato le tappe, non so chi ci sia dietro e sicuramente la valutazione sarà molto alta. In questo calcio trattenere un giocatore importante non è per niente facile e, inoltre, esistono sempre meno bandiere. A Vlahovic consiglio, considerando che a vent’anni e ha tutto il tempo, di rimanere a Firenze, crescere ancora un po’ e migliorare su tutti gli aspetti sperando che anche la Fiorentina ritorni ad essere una grande squadra come la Lazio, il Milan e le altre formazioni di vertice, in modo tale che possano cambiare gli scenari. Mi auguro che resti per lui e per la squadra anche perchè avere un attaccante che fa venti reti è un buon inizio. Poi si valuterà la situazione, ma ne ho visti tanti di giocatori che hanno fatto venti gol, sono andati via con una valutazione e poi sono tornati dopo un anno perchè non giocano. Vlahovic è giovane, lo step lo dovrebbe fare tra due anni dove avrà ancora un bagaglio tecnico important eperchè se ha le qualità crescere di anno in anno”.

In conclusione, il mancato arrivo di Milinkovic è il più grande rimpianto degli ultimi anni viola? Ritieni che il serbo a Firenze avrebbe avuto la stessa carriera o la Lazio è risultata decisiva nel suo percorso di crescita?

“È stato un grandissimo rimpianto, lui era anche entrato già allo stadio, poi vedendolo giocare il rimpianto è rimasto. Credo sia un giocatore completo, Simone Inzaghi è stato bravo nel completarlo e nel far risaltare le sue qualità mettendolo in una posizione di campo dove è privilegiato e dove è cresciuto. Mi auguro per la Lazio che possa rimanere il più lungo possibile, ma è un calciatore appetibile e di spessore che secondo me ora farà il salto per ambire ad alto livello”.

