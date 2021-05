Fiorentina-Lazio, la designazione arbitrale





Sabato alle 20.45 la Lazio sfiderà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, per la 35esima giornata di Serie A. I biancocelesti hanno l’obbligo di continuare la striscia di risultati positivi per sperare nella riconferma di un posto in Champions League. D’altra parte la Fiorentina non è ancora matematicamente salva e proprio per questo necessita di punti preziosi. Di seguito la designazione arbitrale del match di Firenze:

Arbitro: MARESCA

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

Quarto Uomo: GHERSINI

V.A.R.: AURELIANO

A.V.A.R.: DI VUOLO

