FORMELLO | Proseguono le prove tattiche anti Fiorentina. Gestione per Pepe Reina





Prosegue la marcia d’avvicinamento alla 35esima giornata di Serie A. I biancocelesti si sono ritrovati questa mattina a Formello per continuare la preparazione in vista del match contro la Fiorentina. Assente alla seduta Gonzalo Escalante, differenziato per Felipe Caicedo: scatti e lavoro con il pallone per l’attaccante.

Al termine del riscaldamento Simone Inzaghi ha dato il via alle prove tattiche: tra i pali delle rispettive squadre formate, Strakosha e Alia. Solo gestione per Pepe Reina: lo spagnolo, come nella giornata di ieri, durante le prove tattiche si è allenato con Grigioni. A conclusione della seduta tiri in porta per centrocampisti e attaccanti, sempre con Strakosha e Alia . Reina, invece, è rientrato in spogliatoio insieme ai difensori.

