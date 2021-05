LAZIO WOMEN | Ecco dove seguire il derby della Capitale: l’annuncio della FIGC





Il derby della Capitale tra Lazio Women e Roma, verrà trasmesso su Tim Vision e sul sito della FIGC. Ad annunciarlo è la stessa Federazione Italiana Femminile, che permetterà dunque ai tifosi la trasmissione della in diretta della gara. Una sfida quella ella 24ª giornata, che potrebbe essere decisiva per le sorti delle ragazze di Carolina Morace. Una vittoria infatti, significherebbe promozione aritmetica in Serie A. Motivo per cui il derby di domenica in programma alle ore 15:00, è assolutamente da non perdere.

